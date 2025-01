Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,00 EUR.

Um 11:37 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,00 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 41,15 EUR zu. Bei 40,85 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 835 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 39,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 3,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 31.10.2024 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR im Vergleich zu 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

