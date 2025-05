Kursverlauf

Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

30.05.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 77,30 EUR.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 77,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 77,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,40 EUR. Bisher wurden heute 2.061 Vossloh-Aktien gehandelt. Am 26.05.2025 markierte das Papier bei 78,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus. Vossloh veröffentlichte am 24.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 251,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vossloh. Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft