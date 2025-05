Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 76,80 EUR abwärts.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 76,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 76,70 EUR. Bei 77,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 9.486 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,70 EUR erreichte der Titel am 26.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,47 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,46 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 71,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 251,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

