Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,40 EUR zu.

Um 11:35 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 77,40 EUR zu. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.773 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 1,68 Prozent wieder erreichen. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 91,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,50 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

