Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag stärker

Vossloh im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 90,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 90,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 90,20 EUR. Bei 89,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 844 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 55,27 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro