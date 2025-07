Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Montagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 88,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 1,1 Prozent auf 88,60 EUR. Bei 89,80 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 87,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.025 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 90,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,69 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 54,46 Prozent wieder erreichen.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,75 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Am 24.04.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent verringert.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen