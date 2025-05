Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 70,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 70,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,80 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.906 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 72,60 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 2,62 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Vossloh-Aktie knickt ein: Schwacher Jahresstart