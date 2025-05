Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag in Grün

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:40 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 72,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 72,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,80 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.014 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,35 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 251,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,88 EUR im Jahr 2025 aus.

