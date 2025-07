Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Nachmittag stark

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,5 Prozent auf 93,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,5 Prozent auf 93,00 EUR zu. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 128.258 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 2,26 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,61 Prozent.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,75 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 24.04.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Vossloh dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

