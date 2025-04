Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 68,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 68,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 68,70 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 6.862 Stück.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 69,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,35 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent verringert.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

