Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 69,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 69,50 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 70,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 67,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.450 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2025 markierte das Papier bei 70,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 72,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,35 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 251,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

