Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag höher

Kurs der Vossloh

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 66,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Vossloh konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 66,80 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,10 EUR. Bei 67,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.424 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,09 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 39,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

