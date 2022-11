TeamViewer-Aktie vorbörslich stark: TeamViewer hält nach guten Quartal an Prognose fest

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 10,18 EUR

Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern steigerte die Profitabilität deutlich. Die vor drei Monaten leicht abgeschwächte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die TeamViewer AG.

Die Billings (abgerechnete Umsätze) kletterten im Dreimonatszeitraum bis Ende September um 15 Prozent zum Vorjahr auf 144,6 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens 143 Millionen erwartet. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 143,4 Millionen Euro zu.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 42 Prozent auf 60,1 Millionen Euro. Damit verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 41,6 von 33,6 Prozent. Der Analystenkonsens für das bereinigte EBITDA hatte auf 58 Millionen Euro gelautet. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 0,09 von 0,02 Euro.

Im laufenden Jahr sieht TeamViewer die Billings weiterhin bei rund 630 Millionen Euro. Der Konzern hatte die Billings-Prognose vor drei Monaten leicht zurückgenommen. Der Umsatz soll weiterhin im mittleren Zehner-Prozent-Bereich auf 565 bis 580 Millionen Euro steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 45 und 47 Prozent gesehen. Das vierte Quartal ist für TeamViewer mit Blick auf die Billings das wichtigste.

So reagiert die TeamViewer-Aktie

Die Aktien von TeamViewer haben am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel zugelegt. Nach den Zahlen des Software-Entwicklers für die Fernsteuerung und -wartung von Computern wurden die Aktien auf Lang & Schwarz zuletzt mit 10,12 Euro gehandelt, das waren vier Prozent mehr als der Xetra-Schluss am Vortag.

Ein Händler zeigte sich am Morgen in einer ersten Einschätzung von der bereinigten operativen Marge im dritten Quartal angetan. Diese sei besser als erwartet ausgefallen. Auch habe sich der freie Mittelzufluss erheblich verbessert. Den Ausblick habe das Unternehmen erwartungsgemäß bestätigt. Alles in allem sei der Quartalsbericht "solide" und sollte die jüngste Bodenbildung der Aktien unterstützen.

