Kursziel kräftig angehoben: Darum wird Guggenheim noch bullisher für die Netflix-Aktie

Guggenheim Securities glaubt, dass der Aufwärtstrend der Netflix -Aktie weiterhin ungebrochen ist. Nachdem die Aktie allein im letzten Monat knapp 17 Prozent zulegen konnte, rechnen die Experten des Analysehauses mit einer weiter positiven Entwicklung.

Indien als Kurstreiber

Denn Guggenheim-Analyst Michael Morris will einen neuen Wachstumsmarkt für Netflix ausgemacht haben: Indien. Der indische Markt stelle eine unterschätzte langfristige Chance für Netflix dar, seine internationale Kundenbasis zu vergrößern, so der Experte. Dabei verwies Morris auf das lokale Angebot an Original-Content, das der Streaming-Gigant kürzlich präsentiert hat. Zudem hatte das Unternehmen angekündigt, seine Inhalte für Indien im dritten Quartal ausbauen zu wollen.

"Wir gehen davon aus, dass […] Verbesserungen bei der Nutzererfahrung und der Entwicklung von Verbraucherprodukten vorgenommen werden, um die Wertsteigerung der Aktie zu unterstützen", betont Morris. Das internationale Streaming-Geschäft werde anziehen - ebenso wie Netflix-Titel, glaubt der Experte.

Kursziel angehoben

Angesichts der positiven Aussichten hob Morris sein Kursziel für die Netflix-Aktie an: Statt des bislang in Aussicht gestellten Preisniveaus von 360 US-Dollar traut der Analyst Netflix-Anteilsscheinen nun einen Anstieg bis auf 420 US-Dollar zu. Verglichen mit dem Schlusskurs von 365,20 US-Dollar vom Donnerstag wäre damit noch 15 Prozent Luft nach oben.

"Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerdurchdringung von Netflix deutlich über dem liegt, was in der aktuellen Bewertung des Unternehmens enthalten ist", begründet er seine bullishe Einschätzung weiter. Seiner Einschätzung nach gibt es auf dem indischen Markt rund 78 Millionen Menschen, die sich den Streaming-Service von Netflix leisten könnten. Auf dieser Basis rechnet der Experte mit einer Abonnentenzahl in Indien von rund 5,5 Millionen bis zum Jahr 2020. "Wir sehen eine Verbesserung der Breitband-Infrastruktur und eine wachsende Zahl an Smartphone-Nutzern der oberen Mittelklasse als attraktiven adressierbaren Markt", so Morris in seinem Bericht. "Netflix ist gut gerüstet, um in dieser Region aus unserer Sicht ein qualitativ hochwertiges Streaming-Consumer-Erlebnis zu generieren."



