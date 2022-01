ASML muss Produktion wegen Feuer in Berlin teils unterbrechen - Aktie fester

Der Brand ereignete sich am 3. Januar, wie der Halbleiterhersteller mitteilte. "Das Feuer betraf einen Teil des Produktionsbereichs der Waferklemme, ein Modul unserer EUV-Anlagen", so das Unternehmen. In Teilen des betroffenen Gebäudes sei die Produktion wieder aufgenommen worden. Das Unternehmen sei aber noch dabei, die genauen Schäden zu ermitteln. Über weitere Details will ASML bei Vorlage der Geschäftszahlen 2020 am 19. Januar berichten.In Amsterdam steigt die ASML-Aktie derzeit um 1,94 Prozent auf 671,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: ASML