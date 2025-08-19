Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Walgreens Boots Alliance im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,17 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walgreens Boots Alliance nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 12,17 USD. Der Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,13 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,13 USD. Zuletzt wechselten 118.639 Walgreens Boots Alliance-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 13,24 USD. Derzeit notiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie damit 8,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (8,09 USD). Der aktuelle Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie ist somit 33,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Walgreens Boots Alliance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,23 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,657 USD.

Am 26.06.2025 hat Walgreens Boots Alliance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walgreens Boots Alliance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walgreens Boots Alliance-Aktie in Höhe von 1,78 USD im Jahr 2025 aus.

