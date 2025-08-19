DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Walgreens Boots Alliance im Fokus

Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

21.08.25 16:11 Uhr
Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,17 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walgreens Boots Alliance Inc
10,46 EUR 0,13 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Walgreens Boots Alliance nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 12,17 USD. Der Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,13 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,13 USD. Zuletzt wechselten 118.639 Walgreens Boots Alliance-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 13,24 USD. Derzeit notiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie damit 8,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (8,09 USD). Der aktuelle Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie ist somit 33,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Walgreens Boots Alliance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,23 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,657 USD.

Am 26.06.2025 hat Walgreens Boots Alliance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walgreens Boots Alliance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walgreens Boots Alliance-Aktie in Höhe von 1,78 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walgreens Boots Alliance-Aktie

Börse New York: S&P 500 schließt im Plus

Walgreens-Aktie gewinnt: Finanzinvestor plant Übernahme - Walgreens soll von der Börse verschwinden

Zuversicht in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Walgreens Boots Alliance und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walgreens Boots Alliance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walgreens Boots Alliance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: dcwcreations / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walgreens Boots Alliance Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walgreens Boots Alliance Inc

DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
10.01.2018Walgreens Boots Alliance BuyNeedham & Company, LLC
19.09.2017Walgreens Boots Alliance OutperformRBC Capital Markets
20.10.2016Walgreens Boots Alliance BuyDeutsche Bank AG
07.07.2016Walgreens Boots Alliance BuyMizuho
01.03.2016Walgreens Boots Alliance BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walgreens Boots Alliance Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen