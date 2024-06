Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 12,42 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 12,42 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Walgreens Boots Alliance-Aktie bei 12,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,02 USD. Der Tagesumsatz der Walgreens Boots Alliance-Aktie belief sich zuletzt auf 1.891.454 Aktien.

Bei 31,32 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 152,24 Prozent Plus fehlen der Walgreens Boots Alliance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,53 USD, nach 1,92 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,00 USD je Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walgreens Boots Alliance am 27.06.2024. Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 35,42 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Walgreens Boots Alliance wird am 10.10.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,07 USD je Walgreens Boots Alliance-Aktie.

