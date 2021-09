Walmart erhöht Gehälter für 565.000 Mitarbeiter

Aktien in diesem Artikel Walmart 124,84 EUR

0,21% Charts

News

Analysen

Von Sarah Nassauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Supermarktbetreiber Walmart Inc. wird die Gehälter für Hunderttausende seiner Angestellten in den US-Filialen anheben, da der angespannte Arbeitsmarkt weiterhin einen harten Wettbewerb um Mitarbeiter verursacht.

Walmart kündigte am Donnerstag an, mehr als 565.000 seiner 1,6 Millionen US-Beschäftigten eine Gehaltserhöhung zu gewähren, und zwar für diejenigen, die an den Kassen, in den Bereichen Lebensmittel und Haushaltswaren arbeiten und die Regale auffüllen.

Diese Beschäftigten erhalten ab dem 25. September eine Lohnerhöhung von mindestens 1 Dollar pro Stunde, teilte das Unternehmen in einem Memo an die Mitarbeiter mit, womit der Durchschnittslohn bei Walmart insgesamt auf 16,40 Dollar pro Stunde steigt. In einigen Regionen erhalten die Beschäftigten in den Filialen weiterhin 11 US-Dollar pro Stunde, ein Stundenlohn, den Walmart 2018 eingeführt hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2021 14:38 ET (18:38 GMT)