WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tut sich schwer zum Wochenauftakt

(Buchstabe im zweiten Satz ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Sie warten auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Der deutsche Leitindex DAX lag in den ersten Handelsminuten leicht im Minus bei 24.015 Punkten. Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hatte sich das Börsenbarometer um viereinhalb Prozent nach oben gearbeitet und zuletzt auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte notierte am Morgen 0,6 Prozent höher bei 29.859 Zählern. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab leicht nach./bek