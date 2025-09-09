DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +3,3%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.714 -0,2%Euro1,1717 ±-0,0%Öl66,28 +0,9%Gold3.583 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börsen in Fernost freundlich -- Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen -- Porsche will nicht in den USA produzieren -- HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie leichter: Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen HelloFresh-Aktie leichter: Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen
E.ON-Aktie: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial E.ON-Aktie: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

WDH/Trump: Letzte Warnung an Hamas zu Geiseln

08.09.25 05:19 Uhr

(Wiederholung vom Wochenende)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Ringen um die Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump eine "letzte Warnung" an die islamistische Hamas gerichtet. Alle wollten, dass die Geiseln freikommen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Israelis hätten seine Bedingungen akzeptiert, behauptete der Republikaner, ohne diese näher zu erläutern. Es sei an der Zeit, dass die Hamas sie auch akzeptiere. "Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!", fügte er hinzu.

Wer­bung

Er habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie diese nicht akzeptierten, schrieb Trump. Alle wollten ein Ende des Krieges.

Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 48 Geiseln, von denen 20 am Leben sein sollen. Die USA, Katar und Ägypten vermitteln bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg.

Erst am Mittwoch hatte Trump auf Truth Social geschrieben, dass die Hamas sofort Geiseln freilassen solle.

Wer­bung

Auslöser des Gaza-Kriegs war das bislang schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Auf israelischer Seite wurden dabei mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt./rin/DP/zb