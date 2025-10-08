DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.028 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,15 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Wells Fargo im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Mittwochabend in Rot

08.10.25 20:24 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Mittwochabend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 80,36 USD ab.

Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 80,36 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 79,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,14 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 672.003 Wells Fargo-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,83 Prozent. Bei einem Wert von 57,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Mit Abgaben von 28,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,62 Mrd. USD.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 14.10.2026 dürfte Wells Fargo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,09 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

