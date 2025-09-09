Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit Verlusten

So entwickelt sich Wells Fargo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 80,30 USD ab.

Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 80,30 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,92 USD aus. Bei 80,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.859.433 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei 84,83 USD markierte der Titel am 25.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 50,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,50 USD im Jahr 2024.

Wells Fargo gewährte am 15.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest