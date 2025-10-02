Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagabend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 80,42 USD abwärts.
Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 80,42 USD. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,06 USD ab. Bei 80,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.020.231 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,65 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. 7,75 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.
Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.10.2026.
In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
