Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Wells Fargo zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Wells Fargo-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 81,34 USD.

Mit einem Kurs von 81,34 USD zeigte sich die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,51 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,55 USD. Bei 81,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 234.414 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 4,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 53,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Mit einem Kursverlust von 34,45 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

