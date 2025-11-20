Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Wells Fargo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 82,46 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 82,46 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.027.679 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Abschläge von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 31,66 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Redaktion finanzen.net

