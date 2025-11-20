Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Wells Fargo

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 85,46 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 85,46 USD. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 86,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 235.063 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,71 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,64 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,80 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Redaktion finanzen.net

