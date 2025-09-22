Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 86,47 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 86,47 USD nach oben. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,49 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 261.858 Wells Fargo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,49 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 0,02 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2024 auf bis zu 53,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 62,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen.

Am 15.07.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,06 USD im Jahr 2025 aus.

