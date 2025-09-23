Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Wells Fargo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 84,72 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 84,72 USD. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,55 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.779 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,65 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 54,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,07 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

