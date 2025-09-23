Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit roter Tendenz

Wells Fargo im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 84,19 USD.

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 84,19 USD abwärts. In der Spitze büßte die Wells Fargo-Aktie bis auf 84,04 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,81 USD. Zuletzt wurden via New York 702.123 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 86,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (54,43 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,07 USD fest.

