Weniger Verlust

Siemens Energy hat in seinem Erstquartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 besser abgeschnitten als erwartet.

Die Verluste bei der Windenergietochter Siemens Gamesa haben sich verringert und Ergebnisverbesserungen bei Grid Technologies und Transformation of Industry trugen ebenfalls dazu bei. Wie der Konzern am Montag bei Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte, ist ein höher als erwarteter Free Cashflow vor Steuern generiert worden. Infolgedessen geht Siemens Energy nun davon aus, die bisherige Prognose für den Free Cashflow vor Steuern von bis zu 1 Milliarde Euro für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen.

Wer­bung Wer­bung

Siemens Energy berichtete für das erste Quartal ein Ergebnis von 463 Millionen Euro nach 1,87 Milliarden Euro im Vorjahr, wo allerdings Veräußerungsgewinne enthalten waren. Nach einer vom Konzern genannten Prognose soll die Analystenschätzung bei 373 Millionen Euro gelegen haben.

Siemens Energy kräftig erholt von KI-Gewitter dank Zahlen

Gestützt durch gute Quartals-Eckdaten zeichnet sich bei Siemens Energy am Dienstag eine kräftige Erholung ab. Am Montag waren die Aktien des Energietechnik-Konzerns im Zuge des durch die DeepSeek-Debatten ausgelösten KI-Gewitters zeitweise um mehr als 22 Prozent eingebrochen, nachdem sie am Freitag noch einen Rekord von 60,40 Euro erreicht hatten. Via XETRA kosten sie am Dienstag zeitweise mit 49,77 Euro wieder 3,00 Prozent mehr als am Vorabend.

Wer­bung Wer­bung

"Viel stärker als erwartet" seien die nun bekannten Resultate des ersten Geschäftsquartals ausgefallen, schrieb der Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank. Das selbst gesteckte Ziel eines Vorsteuergewinns von bis zu 1 Milliarde Euro für das Gesamtjahr werde man klar überbieten.

Die Experten von Kepler Cheuvreux empfahlen die Aktien nach der "positiven Gewinnwarnung" gar zum Kauf mit Ziel 60,50 Euro. Sie signalisieren damit allerdings lediglich eine Rückkehr an den Stand vom Freitag.

Wer­bung Wer­bung

Auch Vladimir Sergievskiy von der britischen Investmentbank Barclays lobte solide Zahlen. Er dämpfte aber zugleich allzu viel Optimismus. Solche Resultate seien nämlich am Markt wohl bereits vor einer ganzen Weile eingepreist worden. Ein rund 80 Millionen Euro höheres operatives Ergebnis dürfte kaum mehr nennenswerten Einfluss haben auf eine Marktkapitalisierung von 42 Milliarden Euro - selbst nach dem Kursrutsch zum Wochenstart. Die Kursentwicklung werde wohl weiter davon geprägt, wie sehr der Markt an ein Nachfrageumfeld glaubt, wie es nur einmal in einer ganzen Generation vorkommt - und entsprechende Gewinne.

DOW JONES / dpa-AFX