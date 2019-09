Rennen gegen Taycan: Elon Musk schickt Tesla auf den Nürburgring

• Porsches Taycan stellt Bestzeit auf Nürburgring auf• Tesla schickt seinerseits ein Model S zur Rennstrecke• Genauer Termin noch unklar

Zwei Rivalen auf dem E-Automarkt

Seit der Vorstellung des neuen E-Sportwagen Taycan von Porsches gab es seitens des US-amerikanischen Konkurrenten Tesla den einen oder anderen Seitenhieb. So machte sich Tesla-Chef Elon Musk über Twitter beispielsweise über den Namenszusatz Taycan "Turbo" lustig, da der E-Sportwagen gar nicht über einen Turbolader verfüge.

Porsche macht Werbung für Taycan auf Nürburgring

Auch der deutsche Luxus-Autobauer geizte nicht mit kleinen Seitenhieben in Richtung Teslas. So verkündete Porsche mit dem Taycan die Rennstrecke des legendären Nürburgrings in sieben Minuten und 42 Sekunden bezwungen zu haben. Mit dem Test auf der Nordschleife wollte der deutsche Autoproduzent beweisen, das schnellste Elektro-Fahrzeug herzustellen, das darüber hinaus über die neueste Technologie verfüge.

Auch Tesla schickt Model S zur Rennstrecke

Kurz darauf kündete Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter an, dass das Model S "in der nächsten Woche" auf dem Nürburgring fahren würde.

Model S on Nürburgring next week - Elon Musk (@elonmusk) 5. September 2019

Von einem vermeintlichen Rennlauf Teslas auf der Strecke wisse man dort jedoch nichts, wie The Verge berichtet. So hätten die Betreiber des Nürburgrings auf Nachfrage hin geantwortet, die Nordschleife sei für die ganze Saison "völlig ausgebucht". Allerdings bestätigte ein Unternehmenssprecher kürzlich, dass Tesla tatsächlich am Industriepool des Nürburgrings teilnehmen würde, wie die Stuttgarter Zeitung berichtete. Und auch Musk stellte auf Nachfrage eines Fans auf Twitter klar, dass das Model S bereits dort wäre.

Auf Twitter bot sich kein anderer als der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg als Rennfahrer des Tesla Model S an, woraufhin Musk für das Angebot dankte, allerdings nicht direkt annahm.

Genauer Renntermin noch nicht festgelegt

Dass die Tesla-Limousine die Zeit des Taycan auf dem Nürburgring schlagen könnte, ist ohnehin mehr als fraglich, handelt es sich bei dem innovativen Stromer doch um einen Rennwagen. Darüber hinaus meinte Musk in einem Tweet, dass sie in dieser Woche wahrscheinlich noch nicht versuchen würden, eine Bestzeit auf dem Nürburgring aufzustellen, da im Vorfeld das Model S gründlich auf seine Sicherheit auf der Rennstrecke geprüft werden müsse.

Doch egal, ob der direkte Vergleich tatsächlich noch erfolgt oder nicht, eine gute Werbung für beide Unternehmen ist der Schlagabtausch allemal.

Musk schlägt versöhnliche Töne an

Im Übrigen hatte Musk nicht nur Schlechtes über den E-Sportwagen zu sagen. Im Gegenteil gab er in einem weiteren Tweet zu, dass der Taycan tatsächlich "ein gutes Auto" zu sein scheine und die Zeit zur Absolvierung des Nürburgrings "toll" wäre.

But Taycan does seem like a good car. Nürburgring track time is great. - Elon Musk (@elonmusk) 7. September 2019

Auch Porsche setzt voll und ganz auf seinen neuen Luxus-Stromer: Zweistellige Margen solle der Verkauf bringen. 30.000 Taycan-Fans hätten das Model bereits vorbestellt. Bei einem Einstiegspreis von 150.000 Euro könnte die Rechnung für das Unternehmen aufgehen.

