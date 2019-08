Anzeichen für "Monsterrally": Tom Lee bleibt bullish gegenüber Aktien

• Tom Lee sieht Anzeichen für bevorstehende "Monsterrally" des S&P 500• Handelsstreit & Co. stünden wichtigen Unterstützungen wie starken US-Unternehmen gegenüber• Investoren sollten die bullishen Anzeichen nicht ignorieren

Tom Lee rät, den Pullback zu nutzen

Tom Lee, Leiter von Fundstrat Global Advisors, behält trotz der aktionsreichen, turbulenten Zeit mit ständig neuen, überraschenden Nachrichten seine optimistische Einstellung bei. In einem Forschungsbericht schrieb er kürzlich, Investoren könnten die bullishen Zeichen an den Börsen "auf eigene Gefahr ignorieren". Das sei allerdings nicht das Vorgehen, zu dem er rate. Trotz der zunehmenden Sorgen wegen des US-chinesischen Handelsstreits, der Proteste in Hongkong, schwachen Konjunkturdaten, politischen Sorgen in Italien oder des Brexit-Chaos sollten Anleger auf jeden Fall am Markt bleiben und den derzeitigen Pullback nutzen.

Anzeichen am Markt, die für "Monsterrally" sprechen

Es gebe mehrere Anzeichen am Markt, die kürzlich ausgelöst wurden und in der zurückliegenden Jahreshälfte eine durchschnittliche Rendite für den Markt von 12 Prozent erzielt hätten, gibt MarketWatch Lees Worte wieder. Ein Signal sei die kürzliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed - die erste seit der großen Finanzkrise vor über zehn Jahren. Außerdem spreche der Relative-Stärke-Index (RSI) dafür, dass es an den Märkten schon bald wieder bergauf gehen dürfte, denn dieser sei unter den Wert von 30 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aktien überverkauft sind. Nach einer starken Abwärtsbewegung dürfte somit ein Kursanstieg zu erwarten sein. In der vergangenen Woche waren die Aktienmärkte weltweit eingebrochen - die wichtigsten Indizes mussten zum Teil Kursverluste von über 3 Prozent verkraften. Auch ein Absturz in dieser Höhe innerhalb eines Tages sei ein Zeichen von Panik, erklärt Lee. Ein weiteres deutliches Anzeichen sei die Terminstrukturkurve der VIX-Futures. Die Kurve, die die Preise aufeinanderfolgender Kontrakte aufzeigt und die erwartete Volatilität für verschiedene Zeiträume unter Verwendung der erwarteten Volatilität für den S&P 500 misst, sei mittlerweile invers. Solch eine Situation spiegele Panik und Marktkapitulation wider, warnt Lee. Der Fundstrat-Stratege schätzt, dass der Markt in den nächsten sechs Monaten nach dieser inversen Kurve um 8,9 Prozent zulegen wird.

"Kurz gesagt, diese Signale deuten darauf hin, dass sich der S&P 500 auf eine Monsterrally im zweiten Halbjahr vorbereitet. Wir ignorieren weder das negative Signal eines Zinseinbruchs, noch sagen wir, dass ein ausgewachsener Handelskrieg nicht negativ für die Welt ist. Aber wir glauben, dass die Dreierkombination aus starken US-Unternehmen, dem positiven Weißen Haus und der taubenhaften Fed eine wichtige Unterstützung für den US-Aktienmarkt darstellt", zitiert MarketWatch Lee. Der Experte rät daher: "Quietly, we urge investors to back up the truck, please", was bedeutet, dass Anleger große Positionen in Aktien halten sollten, bevor sie eine große Kaufgelegenheit verpassten, gibt CNBC Lees Einschätzung wieder. Die aktuell schwache Phase stelle eine ideale Kaufgelegenheit dar, die Investoren seiner Meinung nach keinesfalls verstreichen lassen sollten.

