DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der WK Kellogg

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

02.09.25 16:09 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,88 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WK Kellogg Co Registered Shs When Issued
19,55 EUR 0,21 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,88 USD. Bei 22,87 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.176 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 USD. Dieser Wert wurde am 07.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für WK Kellogg-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WK Kellogg ein EPS in Höhe von 1,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

In eigener Sache

Übrigens: WK Kellogg und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WK Kellogg

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WK Kellogg

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu WK Kellogg Co Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung