WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,88 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,88 USD. Bei 22,87 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.176 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 USD. Dieser Wert wurde am 07.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für WK Kellogg-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WK Kellogg ein EPS in Höhe von 1,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

