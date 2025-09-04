DAX23.573 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.293 -0,7%Nas21.618 -0,4%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Freitagnachmittag gefragt

05.09.25 16:10 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie von WK Kellogg zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die WK Kellogg-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 22,96 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die WK Kellogg-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 22,96 USD. Bei 22,97 USD erreichte die WK Kellogg-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,93 USD. Von der WK Kellogg-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.202 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 23,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WK Kellogg-Aktie mit einem Kursplus von 2,61 Prozent wieder erreichen. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,54 Prozent würde die WK Kellogg-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten WK Kellogg-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,650 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WK Kellogg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem WK Kellogg-Gewinn in Höhe von 1,42 USD je Aktie aus.

