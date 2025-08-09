WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich WK Kellogg

Die Aktie von WK Kellogg hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der WK Kellogg-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 22,99 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 22,99 USD. Im Tageshoch stieg die WK Kellogg-Aktie bis auf 23,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD. Mit einem Wert von 23,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der WK Kellogg-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.527 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 23,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,50 Prozent. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 613,00 Mio. USD, gegenüber 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,43 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je WK Kellogg-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

