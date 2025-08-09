WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von WK Kellogg zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 22,99 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie um 15:50 Uhr im New York-Handel bei 22,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die WK Kellogg-Aktie sogar auf 22,99 USD. Die Abwärtsbewegung der WK Kellogg-Aktie ging bis auf 22,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,98 USD. Zuletzt wurden via New York 33.534 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 23,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WK Kellogg-Aktie 55,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD. Im Vorjahr erhielten WK Kellogg-Aktionäre 0,640 USD je Wertpapier.

WK Kellogg ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat WK Kellogg im vergangenen Quartal 613,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WK Kellogg 700,00 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

