WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Mittwochabend nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,00 USD.

Die WK Kellogg-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr bei 23,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die WK Kellogg-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,99 USD aus. Bei 23,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten WK Kellogg-Aktien beläuft sich auf 78.062 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 23,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Mit Abgaben von 35,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,640 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Am 05.08.2025 lud WK Kellogg zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als WK Kellogg mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 613,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 700,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie.

