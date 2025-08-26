WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 23,02 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 23,02 USD. Die WK Kellogg-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,03 USD. Das Tagestief markierte die WK Kellogg-Aktie bei 22,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 31.717 WK Kellogg-Aktien.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die WK Kellogg-Aktie damit 2,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 35,71 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,640 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 USD je WK Kellogg-Aktie.

WK Kellogg veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 613,00 Mio. USD – eine Minderung von 12,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 700,00 Mio. USD eingefahren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?