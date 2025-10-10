DAX24.610 ±-0,0%Est505.621 -0,1%MSCI World4.344 +0,1%Top 10 Crypto16,94 +2,4%Nas23.093 +0,3%Bitcoin105.869 +0,6%Euro1,1564 ±-0,0%Öl63,60 -2,5%Gold3.994 +0,4%
WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)

10.10.25 15:32 Uhr

===

M O N T A G, 13. Oktober 2025

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September

*** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

bei CSO Townhall

20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth

*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q

*** - CN/Außenhandel September

- US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und

Zentralbankgouverneure der G20

- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel

D I E N S T A G, 14. Oktober 2025

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?"

*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminitser Klingbeil,

Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank

*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick

*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate

21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung zu

'Perspectives on the Economy'

- US/US-Einfuhrzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft

M I T T W O C H, 15. Oktober 2025

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August

08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q

09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur Studie

"Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin

*** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Eröffnung der 10. Jahrestagung

der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit

EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)

*** 11:00 EU/Industrieproduktion August

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Nomura Research Forum

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- US/Treffen der G7-Finanzminister

D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025

01:00 US/Arbeitsessen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 PK

*** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BIP August

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Industrieproduktion August

*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag (ca. 8:00 Uhr PM zum Kapitalmarkttag)

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q

*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

14:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pk zu globaler Politikagenda

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober

15:00 US/Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20

*** 16:00 US/Lagerbestände August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus

*** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von

IWF und Weltbank

- US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von

Aiken County

- US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for

Business Economics

- US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management

Association

F R E I T A G, 17. Oktober 2025

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August

08:00 DE/Baugenehmigungen August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

S A M S T A G, 18. Oktober 2025

*** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group

*** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von

IWF und Weltbank

*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of Thirty

*** 17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)