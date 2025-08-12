WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)
M O N T A G, 18. August 2025
08:00 DE/Baugenehmigungen Juni
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis
D I E N S T A G, 19. August 2025
06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H
07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 2Q (10:00 Kapitalmarkttag)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
M I T T W O C H, 20. August 2025
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (PLR)
D O N N E R S T A G, 21. August 2025
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q
14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli
F R E I T A G, 22. August 2025
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und
2. Quartal
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator
