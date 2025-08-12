DAX24.151 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,14 +2,0%Dow44.157 +0,4%Nas21.373 +0,6%Bitcoin100.297 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)

08.08.25 14:54 Uhr

===

M O N T A G, 18. August 2025

08:00 DE/Baugenehmigungen Juni

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August

*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis

D I E N S T A G, 19. August 2025

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 2Q (10:00 Kapitalmarkttag)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

M I T T W O C H, 20. August 2025

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (PLR)

D O N N E R S T A G, 21. August 2025

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli

F R E I T A G, 22. August 2025

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und

2. Quartal

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)