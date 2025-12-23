DAX24.338 +0,2%Est505.751 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -0,8%Nas23.436 ±0,0%Bitcoin74.081 -1,5%Euro1,1775 +0,1%Öl61,89 -0,3%Gold4.446 +0,1%
WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)

23.12.25 15:38 Uhr

===

D I E N S T A G, 30. Dezember 2025

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der Schweiz - bis 14.00 Uhr

M I T T W O C H, 31. Dezember 2025

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration Vorwoche

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Japan,

Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA

Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien,

Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, US-Anleihemarkt

F R E I T A G, 2. Januar 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 09:38 ET (14:38 GMT)