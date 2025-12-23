DAX24.338 +0,2%Est505.751 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -0,8%Nas23.436 ±0,0%Bitcoin74.081 -1,5%Euro1,1775 +0,1%Öl61,89 -0,3%Gold4.446 +0,1%
WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Januar (2. KW)

23.12.25 15:38 Uhr

===

M O N T A G, 5. Januar 2026

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference

D I E N S T A G, 6. Januar 2026

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung)

Dezember

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember

M I T T W O C H, 7. Januar 2026

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q

*** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November

08:00 DE/Erwerbstätigkeit November

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche

D O N N E R S T A G, 8. Januar 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang November

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q

*** - NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025

F R E I T A G, 9. Januar 2026

*** 08:00 DE/Handelsbilanz November

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November

*** 08:45 FR/Industrieproduktion November

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 09:39 ET (14:39 GMT)