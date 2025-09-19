WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Oktober2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 2. Oktober 2025
---------------------------------------------------------------------------------------FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib
15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)
17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando
DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui Buchungsupdate
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen
10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart
11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag
12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
13:00 USA: Hypothekenanträge
16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)
DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)
LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz
08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025
Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
14:30 USA: Private Einkommen 8/25
14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 GBR: Geldmenge M4
10:30 GBR: Hypothekenzusagen
10:30 GBR: Konsumentenkredit
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal
Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25
01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25
03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25
08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25
16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.
14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
USA: KfZ-Absatz Q3/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
---------------------------------------------------------------------------------------
