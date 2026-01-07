WORLD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
WORLD hat am 07.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 116,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 107,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WORLD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 56,92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
