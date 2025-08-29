DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.159 -0,9%Nas21.213 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,11 +1,4%Gold3.526 +1,4%
WW International Aktie News: WW International verliert am Dienstagabend

02.09.25 20:24 Uhr
WW International Aktie News: WW International verliert am Dienstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von WW International. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 31,50 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 31,50 USD ab. Das Tagestief markierte die WW International-Aktie bei 31,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 16.662 WW International-Aktien.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie verdient. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 13,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

