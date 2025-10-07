WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 25,53 USD.

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:03 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 25,53 USD abwärts. Bei 25,50 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 72.802 Stück.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je WW International-Aktie.

