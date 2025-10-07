DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.767 -1,7%Euro1,1655 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
Top News
Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Kursverlauf

WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

07.10.25 20:29 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 25,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
22,60 EUR 0,20 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:03 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 25,53 USD abwärts. Bei 25,50 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 72.802 Stück.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung