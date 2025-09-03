DAX23.764 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.426 +0,1%Nas21.873 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.638 +1,4%
WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag freundlich

08.09.25 16:10 Uhr
WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 30,40 USD.

Die Aktie legte um 15:45 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 30,40 USD zu. Bei 31,05 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 31,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.572 WW International-Aktien.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie.

Am 11.08.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 189,16 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 202,07 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,55 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.net

