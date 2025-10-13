WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Montagabend freundlich

WW International im Fokus

Die Aktie von WW International gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von WW International legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 26,19 USD.

Um 20:04 Uhr sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 26,19 USD zu. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 40.186 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 lud WW International zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben