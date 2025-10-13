WW International Aktie News: WW International gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 26,61 USD.

Die Aktie legte um 15:45 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 26,61 USD zu. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,91 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.735 WW International-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

