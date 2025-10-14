DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.584 -0,5%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag schwächer

14.10.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 25,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
22,20 EUR -0,20 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:40 Uhr 3,4 Prozent auf 25,27 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 25,26 USD. Mit einem Wert von 25,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.756 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 189,16 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 202,07 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

